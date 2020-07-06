Тренером-реабилитологом «Локомотива» стала женщина
Тренером-реабилитологом московского «Локомотива» стала Екатерина Сидельникова.
«Екатерина работает в системе клуба 13 лет. До перехода в тренерский штаб основы работала с академией, дублем и женской командой «Локомотива». Поздравляем Екатерину и желаем успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
«Локомотив», в 26 турах набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На первом месте (62) — «Зенит», который уже гарантировал себе чемпионский титул. В следующем туре «железнодорожники» встретятся со «Спартаком». Матч состоится 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:30 мск. Обслужит матч арбитр Сергей Лапочкин, ассистенты — Антон Аверьянов и Антон Кобзев.
Валерий Баринов считает, что «Локомотив» умышленно не пускает его на матчи
- 6 июля 2020
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