«Вердер» сохранил место в Бундеслиге благодаря выездной ничьей с «Хайденхаймом»

В ответном переходном матче за место в Бундеслиге «Хайденхайм» и «Вердер» сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась Хайденхайм-на-Бренце на стадионе «Фойт-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих, ассистировали ему Марк Борш и Штефан Лупп.

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник «Хайденхайма» Норман Тойеркауф. Хозяева отыгрались в концовке — на 85-й минуте автором забитого мяча стал Тим Кляйдинст. На 94-й минуте «Вердер» вывел вперёд Людвиг Аугустинсон с передачи Фина Бартельса. Перед финальным свистком счёт сравнял Кляйдинст с пенальти.

В первом матче в Бремене команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, благодаря правилу выездного гола «Вердер» сохранил место в Бундеслиге.