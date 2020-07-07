Льорис — о конфликте с Соном: это часть футбола

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал конфликт с нападающим Сон Хын Мином, произошедший в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:0).



«Это останется в раздевалке. За её пределами вы можете говорить всё, что захотите. Все игроки уважают друг друга. То, что произошло между мной и Соном, — это часть футбола. В этом нет никаких проблем. В конце игры вы могли видеть, что мы более чем довольны быть частью команды и тем, что мы победили», — приводит слова Льориса Sky Sports.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал девять результативных передач. 33-летний Льорис провёл 16 матчей в АПЛ (все — в основе) и пропустил 18 голов.