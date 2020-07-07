Новые анализы не выявили коронавируса у Н'Жье и Шиманьского
Игроки московского «Динамо» Клинтон Н’Жье и Себастьян Шиманьски возобновили тренировки. Ранее у нападающего и полузащитника выявили коронавирусную инфекцию.
«Себастиан Шиманьски и Клинтон Н’Жье возобновили тренировки! Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе», — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых на странице клуба в «Инстаграме».
Напомним, «Динамо» 21 июня подтвердило информацию, что Н’Жье, Шиманьски и хавбек Шарль Каборе заразились коронавирусом. Все трое были отправлены на двухнедельный карантин.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В 25 матчах московская команда набрала 32 очка.
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