Сёмин: Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе настраивал игроков против него.

Напомним, что контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» закончился 1 июня. Московский клуб принял решение не продлевать соглашение. Место Сёмина занял сербский специалист Марко Николич.

«Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину.

Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», – сказал Сёмин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» после 26 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место. Под руководством Николича «железнодорожники» победили в двух матчах чемпионата, ещё в двух — сыграли вничью.