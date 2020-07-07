Сёмин: Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе настраивал игроков против него.
Напомним, что контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» закончился 1 июня. Московский клуб принял решение не продлевать соглашение. Место Сёмина занял сербский специалист Марко Николич.
«Всё, что говорит Кикнадзе, иной раз нужно так… Наполовину.
Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал их против тренера», – сказал Сёмин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
«Локомотив» после 26 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место. Под руководством Николича «железнодорожники» победили в двух матчах чемпионата, ещё в двух — сыграли вничью.
- 7 июля 2020
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