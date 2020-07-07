Сборная России проведёт домашние матчи Лиги наций в Москве

Домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021 национальная сборная России сыграет в Москве, сообщает пресс-служба национальной команды.

Россия попала в группу 3 дивизиона В вместе со сборными Сербии, Венгрии и Турции.

3 сентября россияне начнут выступление в турнире домашним матчем с сербами. 11 октября они примут турок, 14 октября – венгров. Стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее. Начало всех встреч – в 21:45.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная России заняла второе место и не сумела повыситься в классе. Россияне набрали столько же очков, как и победитель группы сборная Швеции, но скандинавы оказались выше благодаря результатам личных встреч (0:0 и 2:0).