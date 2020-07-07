Платёжная система «Мир» стала спонсором футбольного клуба «Амкал»

Платежная система «Мир» объявила о начале партнёрства с футбольным клубом «Амкал». Спонсорский контракт подписан до конца 2020 года. В рамках партнерства будут разработаны специальные предложения и активности для подписчиков «Амкала» и держателей карт «Мир».



«Платежная система «Мир» уже третий год поддерживает профессиональный футбол – сборную России. Это партнёрство позволяет нам создавать преимущества и выгодные предложения для болельщиков национальной команды. В этом году мы также представили «Академию футбола», которая дала возможность даже тем, кто максимально далёк от футбола, получше узнать об этом виде спорта. Партнёрство с «Амкалом» — это интересный для нас проект, который позволит взаимодействовать с молодёжной аудиторией и предлагать держателям карт «Мир» новые интересные преимущества», — отметила директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.