«Помой рот, прежде чем говорить о Флоренции». Ультрас «Фиорентины» обратились к Рибери

Фанаты «Фиорентины» обратились к полузащитнику команды Франку Рибери.

Напомним, ранее французский игрок, вернувшись после матча с «Пармой» в 30-м туре итальянской Серии А (2:1), обнаружил, что его дом во Флоренции обворовали. Позже Рибери написал в социальных сетях, что не чувствует себя в безопасности в городе и намекнул на возможный уход из «Фиорентины».



«Дорогой Франк, мы понимаем твой ужас, но помой рот, прежде чем говорить о Флоренции. Это не Медельен, знаешь ли. Богатых людей грабят повсюду, но, к счастью, они могут позволить себе охранные системы и частную охрану. Бедняков тоже обворовывают, но мы можем лишь молча это принимать», — приводит текст заявления ультрас «Фиорентины» Football Italia.