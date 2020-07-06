«С меня словно штаны сняли». Рибери — о том, что его дом в Италии обворовали

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери подтвердил информацию, что его дом обворовали.
«После победы над «Пармой» я вернулся домой. Это «дом» в Италии, стране, в которой я решил продолжить свою карьеру после стольких прекрасных лет в Мюнхене.
И вот что я обнаружил. Моя жена лишилась нескольких сумок и некоторых украшений, но это неважно. Я шокирован, у меня ощущение, что меня раздели. У меня не проходит чувство, словно с меня сняли штаны. Я не могу принять это! Слава богу, моя жена и дети находятся в безопасности в Мюнхене, но как мы можем теперь доверять нашему окружению? Как я могу чувствовать себя здесь комфортно после этого? Я не гонюсь за миллионами. Слава богу, мы ни в чём не нуждаемся. Но я всегда гоняюсь за мячом, потому что это моя страсть.
Но страсть это или нет, моя семья на первом месте. И мы примем нужное решение», — написал Рибери в своём «твиттере».
- 6 июля 2020
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