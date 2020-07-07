Юран: надеялся, что Алексей Миранчук поспорит с Дзюбой за звание лучшего игрока РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Артём Дзюба — лучший игрок чемпионата? Игру нападающего всегда оценивают по результатам. Артём и в сборной хорошо играл в этом сезоне, и за «Зенит» много забивает и отдаёт. Конкурировать с ним сейчас довольно сложно. Когда пошла игра у Алексея Миранчука, я надеялся, что он сможет поспорить с Дзюбой за звание лучшего игрока Премьер-Лиги, но пока не получается», — приводит слова Юрана «Московский комсомолец».

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 25 матчах чемпионата России (23 — в основном составе), забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 24-летнего Миранчука 9 забитых мячей и 3 голевые передачи в 23 матчах (21 — в основе).