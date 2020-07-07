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FA поддержит любого игрока, который захочет стать на колено перед финалом Кубка Англии

FA поддержит любого игрока, который захочет стать на колено перед финалом Кубка Англии
Футбол / Англия 0

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержит любого игрока, который захочет выступить против дискриминации, став на колено перед финалом Кубка Англии, сообщается на официальном сайте FA.

Финальный матч Кубка Англии состоится 1 августа 2020 года. В финале сойдутся победители полуфиналов «Манчестер Юнайтед» — «Челси» и «Арсенал» — «Манчестер Сити».

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter. Позже игроки начали проявлять солидарность с движением, становясь на колено перед матчами.

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