FA поддержит любого игрока, который захочет стать на колено перед финалом Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержит любого игрока, который захочет выступить против дискриминации, став на колено перед финалом Кубка Англии, сообщается на официальном сайте FA.
Финальный матч Кубка Англии состоится 1 августа 2020 года. В финале сойдутся победители полуфиналов «Манчестер Юнайтед» — «Челси» и «Арсенал» — «Манчестер Сити».
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter. Позже игроки начали проявлять солидарность с движением, становясь на колено перед матчами.
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