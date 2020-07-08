«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером»

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью с «Лестер Сити» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали ему судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.

Счёт был открыт в первом тайме — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Букайо Сака.

Видео гола Обамеянга можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Эдварда Нкетиа на 75-й минуте.

Видео удаления Нкетиа можно посмотреть на «Чемпионате».

«Лестер Сити» ушёл от поражения благодаря голу Джейми Варди на 85-й минуте с передачи Демарая Грея.

Видео гола Варди можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (59) — на 4-м месте.