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«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером»

«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером»
Футбол / Англия 0

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью с «Лестер Сити» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали ему судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.

Счёт был открыт в первом тайме — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Букайо Сака.

Видео гола Обамеянга можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Эдварда Нкетиа на 75-й минуте.

Видео удаления Нкетиа можно посмотреть на «Чемпионате».

«Лестер Сити» ушёл от поражения благодаря голу Джейми Варди на 85-й минуте с передачи Демарая Грея.

Видео гола Варди можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (59) — на 4-м месте.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
07 июля 2020, вторник. 22:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Обамеянг – 21'   1:1 Варди – 84'
Удаления: Нкетиа – 75' / нет
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