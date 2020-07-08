Форвард «Арсенала» Нкетиа получил красную карточку спустя минуту после выхода на замену

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:1) был удалён спустя минуту после выхода на замену.

Нкетиа вышел на поле на 71-й минуте и в первом же своём игровом эпизоде сыграл прямой ногой в колено защитника «Лестер Сити» Джеймса Джастина. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать красную карточку Нкетиа, который ни разу не коснулся мяча за время пребывания на поле.

Видео удаления Нкетиа можно посмотреть на «Чемпионате».

21-летний Нкетиа является воспитанником «Арсенала». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с «канонирами» действует до лета 2022 года.