Обамеянг – 1-й игрок «Арсенала» со времён Анри, который забил 20+ голов 2 сезона подряд

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился статистическим достижением, забив в ворота «Лестер Сити» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает Opta в «Твиттере».

31-летний габонский форвард стал первым игроком «Арсенала» со времён легендарного Тьерри Анри и вторым в истории «пушкарей», которому второй сезон подряд покоряется отметка в 20 или более забитых мячей в английской Премьер-лиге. Французу удавалось забивать 20+ голов в 5 сезонах кряду – с сезона-2001/2002 по сезон-2006/2007.



В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик в 32 матчах английской Премьер-лиги забил 20 мячей и отдал 2 результативные передачи. Игрок записал в свой актив также 3 гола в 6 встречах Лиги Европы.