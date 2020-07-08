Обамеянг – 1-й игрок «Арсенала» со времён Анри, который забил 20+ голов 2 сезона подряд
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился статистическим достижением, забив в ворота «Лестер Сити» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает Opta в «Твиттере».
31-летний габонский форвард стал первым игроком «Арсенала» со времён легендарного Тьерри Анри и вторым в истории «пушкарей», которому второй сезон подряд покоряется отметка в 20 или более забитых мячей в английской Премьер-лиге. Французу удавалось забивать 20+ голов в 5 сезонах кряду – с сезона-2001/2002 по сезон-2006/2007.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик в 32 матчах английской Премьер-лиги забил 20 мячей и отдал 2 результативные передачи. Игрок записал в свой актив также 3 гола в 6 встречах Лиги Европы.
Пьер-Эмерик Обамеянг запросил у «Арсенала» контракт с зарплатой £ 250 тыс. в неделю
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