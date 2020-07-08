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Жоржиньо недоволен своим положением в «Челси». Сарри хочет видеть его в «Ювентусе»

Жоржиньо недоволен своим положением в «Челси». Сарри хочет видеть его в «Ювентусе»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, 28-летний футболист недоволен своим положением в команде. Жоржиньо начинал нынешний сезон в статусе игрока основного состава, однако из пяти последних матчей в четырёх оставался на скамейке запасных и лишь во вчерашней встрече с «Кристал Пэлас» вышел на замену на 80-й минуте.

Дополнительным аргументом в пользу ухода хавбека из «Челси» может стать тот факт, что в его услугах заинтересован «Ювентус» и лично главный тренер бьянконери Маурицио Сарри. Специалист и игрок хорошо знакомы по работе в «Наполи» и «Челси».

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола (3 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи, а также получил 10 жёлтых карточек.

«Ювентус» готовит «Челси» новое предложение по обмену Жоржиньо
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