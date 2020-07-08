У одного из судей матча «Ростов» — «Уфа» выявлен коронавирус. Его заменит другой арбитр

В составе судейской бригады матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Уфа» произошло изменение.



Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в «Телеграме», у Артёма Чистякова, который должен был выступить в роли резервного арбитра, по итогам теста было выявлено заражение коронавирусом. Вместо него на матче будет работать Владимир Сельдяков.



Матч «Ростов» – «Уфа» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Главным арбитром встречи был назначен Алексей Еськов из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Владислав Назаров (Невинномысск).

«Ростов» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 8 июля