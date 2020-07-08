«Ростов» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 8 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Уфа».

Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.05.

«Ростов» может прочесть про характер целую лекцию. Из-за вспышки коронавируса команда вынужденно села на карантин и фактически не тренировалась в течение двух недель, что сильно повлияло на физическое состояние. Футболистов просто не хватает на 90 минут, играть приходится на морально-волевых, а тренерскому штабу — постоянно выкручиваться.



Вдобавок слишком много кадровых потерь — травмы и дисквалификации фактически лишили дончан «скамейки». Самое удивительное, что подопечные Валерия Карпина продолжают цепляться за очки: в трёх турах они одержали одну победу (2:1 над тульским «Арсеналом») при двух ничьих (1:1 с «Краснодаром» и 0:0 с «Крыльями Советов»).



Строго говоря, козыря у хозяев ровно два — своё поле и лишний день на восстановление. Предыдущий матч они провели 4 июля, а гости — 5-го. В остальном создаётся впечатление, что букмекеры переоценивают «Ростов». Тренерскому штабу вновь придётся латать дыры и проводить вынужденные эксперименты.



«Уфа» способна засушить кого угодно, да и статистика очных встреч на её стороне. В трёх предыдущих случаях жёлто-синие не просто остались без побед — они даже забить не смогли (0:0, 0:1 и 0:2). Дисквалификация основного центрального защитника Йонуца Неделчяру — это, конечно, неприятно, но по ходу сезона Вадим Евсеев сталкивался и с более серьёзными проблемами.



В общем, в упрощённом виде ситуация представляется так. «Уфа» в 12 предыдущих турах потерпела всего одно поражение, а «Ростов» далёк от оптимальной формы и искалечен кадровыми потерями. Если на Х2 на таком фоне букмекеры дают больше двойки (2.05), нужно брать. Вариант попроще — ИТМ 1.5 гола хозяев за 1.71".