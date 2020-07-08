ЦСКА разгромил «Оренбург» и поднялся на третье место в РПЛ

В матче 27-го тура РПЛ московский ЦСКА одержал крупную победу над «Оренбургом». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 32-й минуте матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов открыл счёт, забив гол после передачи полузащитника «армейцев» Николы Влашича. На 59-й минуте встречи Марио Фернандес прострелил с правого края, Чалов сделал скидку в штрафной на Влашича, хорват немного продвинулся вперёд и технично пробил в дальний угол — 2:0.
На 78-й минуте «армейцы» забили третий гол, когда Бистрович вошёл в штрафную и сделал поперечный перевод, а Георгий Щенников в касание расстрелял ворота «Оренбурга». В добавленное время игроки ЦСКА забили четвёртый мяч — отличился Иван Обляков.
«Оренбург», набрав 23 очка в 27 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) поднялся на третью строчку. У «Краснодара» (45) при этом есть два матча в запасе.
- 8 июля 2020
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