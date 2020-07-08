Собянин на стадионе поздравил со свадьбой семью болельщиков «Спартака»

Незадолго до матча с «Локомотивом» на стадионе «Спартака» побывал мэр Москвы Сергей Собянин по приглашению председателя совета директоров Леонида Федуна.
«В День семьи, любви и верности Сергей Собянин поздравил с началом семейной жизни Ксению Добронравову и Владимира Птичкина, церемония бракосочетания которых состоялась на стадионе красно-белых. Свадьбы на «Открытие Арене» уже превратились в добрую традицию. В прошлом году спартаковский стадион вошел в список необычных площадок Москвы для регистрации брака. С мая 2019-го под сводами красно-белой арены узами брака себя связали 316 новых семейных пар, разделяющих страсть к футболу», — сообщает пресс-служба «Спартака».
Сейчас на «Открытие Арене» проходит матч «Спартак» — «Локомотив» (0:0, первый тайм). «Спартак», в 26 турах набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) — на втором месте.
- 8 июля 2020
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