Фанаты «Зенита» освистали Беглова во время речи на церемонии награждения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии вручения золотых медалей футболистам «Зенита» произнёс поздравительную речь.

Во время речи Беглова болельщики «Зенита» на трибуне громко освистывали губернатора. Свист начался ещё до того, как чиновник начал говорить.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпионов России. По его словам, в непростой ситуации клуб, команда и самая большая в стране армия болельщиков показали боевой дух.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Краснодар». Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз завоевал золотые медали. «Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Чемпион России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах- 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. В 1984 году — чемпион СССР.