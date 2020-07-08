«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом», Тедеско удалили в первом тайме

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
На 38-й минуте спартаковцы открыли счёт. Красно-белые провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, Эсекьель Понсе опередил Станислава Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт, реализовав 11-метровый. На 40-й минуте Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Хавбек «Локомотива» с пенальти уверенно пробил в верхний угол. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удалён за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (50) — на втором месте.
- 8 июля 2020
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