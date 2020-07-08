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Джикия: расстались друзьями с Цорном, это часть работы

Джикия: расстались друзьями с Цорном, это часть работы
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) прокомментировал уход Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белых.

«Расстались друзьями с Цорном. Это часть работы, надо её принять. Посмотрим, как всё будет. Я в „Спартаке“ уже давно, перемены здесь часто. Ничего загадывать не могу, увидим», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

7 июля было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Сегодня, 8 июля, на пост генерального директора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов.

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