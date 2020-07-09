«Ростов» объявил о переходе японского футболиста, опубликовав фото другого игрока
Клуб Российской Премьер-Лиги «Ростов», ранее анонсировавший подписание контракта с японским игроком «Токио» Кенто Хасимото, перепутал фото футболиста с другим его соотечественником – Юйя Осако. Об этом сообщает официальный японский «Твиттер» питерского «Зенита».
30-летний Осако с 2018 года является игроком немецкого «Вердера» и выступает на позиции нападающего.
26-летний Кенто Хасимото ранее выступал на родине за «Токио», проведя за него 164 встречи, в которых ему удалось отметиться 17 голами и 6 результативными передачами. Помимо этого, Кенто является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии, который пока остаётся его единственным за национальную команду.
«Ростов» подпишет контракт с японским полузащитником Хасимото
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