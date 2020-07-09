Ван Перси не включил Роналду и Месси в число фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Нидерландский нападающий Робин ван Перси, известный по выступлениям за английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», в «Твиттере» спрогнозировал результаты в борьбе за «Золотой мяч» в 2020 году.

По его мнению, награду выиграет нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Вторую строчку его рейтинга занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Замкнул тройку претендентов форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

36-летний экс-форвард не включил в свой список 5-кратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду и 6-кратного победителя награды Лионеля Месси.

В текущем сезоне Левандовски стал автором 49 забитых мячей в 42 встречах за «Баварию» во всех турнирах. Кроме того, поляк возглавляет зачёт «Золотой бутсы». В текущем сезоне АПЛ Де Брёйне провёл 30 матчей, забил 11 голов и сделал 18 результативных передач. На счету 28-летнего Мане 16 голов и 9 голевых передач в 31 матче АПЛ.