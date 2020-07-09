Гаттузо — о Милике: если игрок хочет сменить обстановку, вы должны его послушать
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сообщил, что нападающий Аркадиуш Милик хочет покинуть команду.
«Трудно найти кого-то лучше Милика. Однако, если игрок считает, что его время в клубе закончилось, и хочет сменить обстановку, его необходимо послушать. Нельзя пытаться удержать кого-то против его воли. Его трудно заставить слушать и должным образом настраиваться на матчи. Должно уважать пожелания игрока», — приводит слова тренера Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.
Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана», «Аталанты», «Шальке» и других европейских клубов.
В текущем сезоне Серии А форвард забил 10 мячей в 21 встрече.
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