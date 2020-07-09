Агент Сафонов: «Спартаку» подошёл бы Гарик Харламов. Только он не вызывал бы споров

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал назначение на пост генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, ранее занимавшего аналогичную должность в «Уфе».
«Идеальный вариант был поставить Газизова спортивным директором, а генеральным директором – Жиркова или Васильева. Газизову нужна защита, чтобы его отстранили от давления. А то начнётся: «Это мой игрок, а это чужой игрок». При этом Газизов умеет считать деньги. Это его плюс. А вообще, «Спартак» логике не поддаётся, скажу по чесноку. В данной ситуации только один человек подошёл бы, который не вызывал бы споров. Это Гарик «Бульдог» Харламов. Он бы в цирк «Спартака» хорошо вписался.
Наверное, Газизов – лучший в РПЛ. Зинченко, Круговой – за сколько взял и за сколько продал, все знают. А как он с тренерами угадывал. Интересный и молодой менеджер. У некоторых же принцип работы – «сунь в руку», у него – «сон в руку». Это к вопросу о чутье на игроков и тренеров. В иных клубах только и делают, что суют в руку, а потом две игры «Тамбову» проигрывают», — приводятся слова Сафонова на сайте телекомпании «Новый Век».
- 9 июля 2020
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