«Не тот тебе приз вручили!» Евсеев показал, как наградил лучшего игрока матча с «Ростовом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в «Инстаграме» видео, на котором он вручает полузащитнику Даниилу Фомину ведро раков в раздевалке после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
Отметим, что хавбек, забивший первый гол своей команды с пенальти, был признан лучшим игроком встречи и ранее получил соответствующую награду.
«Фомин! Фомин, не тот тебе приз вручили, вот он!» — с такими словами Евсеев отдал награду Фомину.
«На команду», — ответил футболист.
Благодаря победе в матче с «Ростовом» «Уфа» набрала 36 очков и занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге. В следующем туре команда Евсеева сыграет с московским «Локомотивом» на выезде. Матч состоится 12 июля. Начало матча — в 18:30 мск.
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