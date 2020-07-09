Скончался бывший спортивный директор ЦСКА Сальков
Ушёл из жизни бывший футболист и тренер, а также экс спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков, сообщает пресс-служба московского клуба в "Твиттере".
«В возрасте 83 лет ушёл из жизни бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича», — говорится в сообщении клуба.
Сальков в качестве профессионального футболиста выступал за команды «Крылья Советов» и донецкий «Шахтёр». После завершения карьеры игрока Сальков стал тренером. В течение тренерской карьеры возглавлял «Шахтёр», «Торпедо», «Ротор», а также олимпийскую сборную СССР. В главной сборной страны работал тренером. Спортивным директором ЦСКА Сальков стал в 2005 году.
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