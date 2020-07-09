Сборная России осенью проведёт контрольные матчи со Швецией и Молдавией

Осенью сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча, в которых сыграет с командами Швеции и Молдавии, сообщает телеграм-канал РФС.



Матч со Швецией Россия проведёт 8 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в городе Сольна. 12 ноября команда Черчесова сыграет с Молдавией в Кишинёве на стадионе «Зимбру».

«УЕФА определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября – с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи», — прокомментировал выбор будущих соперников наставник сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года был перенесён на следующее лето в связи с пандемией коронавируса.