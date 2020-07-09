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Аршавин — о срыве Тедеско: это точно не из-за пенальти

Аршавин — о срыве Тедеско: это точно не из-за пенальти
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об удалении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Срыв Тедеско можно объяснить нервной обстановкой. Это точно не из-за пенальти. Цорн, который приглашал его в команду, ушёл. Поэтому результата нет. Я против удалений, но ему нужно привыкать, что его могут удалить.

Уход Цорна? Мы не знаем, какие задачи ставились перед ним. Если хотели попасть в Лигу чемпионов, а клуб находится на седьмом месте, то всё логично. А если ставилась задача омолодить состав, потому что ушли лидеры, которым было за 30 лет, то пришли молодые, и им нужно время», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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