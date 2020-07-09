Погба: чтобы стать топ-командой, мы не должны чувствовать удовлетворение от достигнутого

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением по поводу развития команды.

«Чтобы стать настоящей топ-командой, мы должны каждый раз забывать о прошедшем матче. Мы хорошо играем, отлично действуем, но потом забываем и думаем о следующей игре. Например, как это получилось на прошлой неделе. Мы не думали о том, что произошло, а сконцентрировались на движении вперёд. Мы должны всегда стремиться к прогрессу и не чувствовать удовлетворения от уже достигнутого.

Это и менталитет нашего клуба, он всегда был таким. В «Манчестер Юнайтед» мы никогда не довольны одним трофеем или одной выигранной встречей, двумя матчами или десятью, мы хотим больше, всегда хотим больше. Вот что делает «Манчестер Юнайтед» самым большим клубом для меня в Англии», — приводит слова Погба официальный сайт клуба.