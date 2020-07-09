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Игроки и фанаты болгарского «Локомотива» заразились коронавирусом, празднуя успех в Кубке

Игроки и фанаты болгарского «Локомотива» заразились коронавирусом, празднуя успех в Кубке
Футбол / Прочие турниры 0

Пять футболистов и два представителя пловдивского «Локомотива» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

1 июля «Локомотив» стал обладателем Кубка Болгарии, обыграв в финале софийский ЦСКА в серии пенальти. После матча игроки пловдивского клуба отпраздновали победу вместе с болельщиками. По данным издания Marica, около 50 болельщиков, которые принимали активное участие в праздновании, также заразились коронавирусом.

«Локомотив», набрав в 29 турах 50 очков, занимает пятое место в турнирной таблице болгарского национального чемпионата. Чемпионский титул уже гарантировал себе «Лудогорец» (72).

В настоящее время в Болгарии коронавирусом заразились более 6300 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 259 человек.

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