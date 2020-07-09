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Кабелла и Сулейманов — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Рубином»

Кабелла и Сулейманов — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Коновалов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев, Давиташвили, Марков.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Уткин, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Олссон, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.

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