Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новиков: глупая ошибка в концовке матча с «Уралом» стоила «Динамо» очков

Новиков: глупая ошибка в концовке матча с «Уралом» стоила «Динамо» очков
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш в матче с «Уралом» (1:2).

«Тяжёлая встреча, тяжёлые погодные условия. Сейчас ничья никого не устраивала, поэтому обоюдоострый футбол был до последних минут. Глупая ошибка в концовке стоила нам очков. У нас есть с этим трудности, будем их решать", — цитирует Новикова „Матч ТВ“.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Отман Эль-Кабир, ему ассистировал Эрик Бикфалви. Гости отыгрались на 31-й минуте благодаря автоголу Романа Емельянова. Победу «Уралу» принёс гол Павла Погребняка в компенсированное время.

«Урал», набрав 35 очков, поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» (32) — на девятом месте.

«Урал» обыграл «Динамо» благодаря голу Погребняка на 92-й минуте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020