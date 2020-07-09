Новиков: глупая ошибка в концовке матча с «Уралом» стоила «Динамо» очков

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал проигрыш в матче с «Уралом» (1:2).



«Тяжёлая встреча, тяжёлые погодные условия. Сейчас ничья никого не устраивала, поэтому обоюдоострый футбол был до последних минут. Глупая ошибка в концовке стоила нам очков. У нас есть с этим трудности, будем их решать", — цитирует Новикова „Матч ТВ“.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Отман Эль-Кабир, ему ассистировал Эрик Бикфалви. Гости отыгрались на 31-й минуте благодаря автоголу Романа Емельянова. Победу «Уралу» принёс гол Павла Погребняка в компенсированное время.



«Урал», набрав 35 очков, поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» (32) — на девятом месте.