Погба: в этом году у «МЮ» две цели – победа в Лиге Европы и Кубке Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Астон Виллой» со счётом 3:0 в матче 34-го тура АПЛ.



«Мы действительно довольны собой, потому что знаем, что должны продолжать. Мы общаемся перед матчем и на тренировках. «Манчестер Юнайтед» большой клуб, и мы должны поддерживать высокий уровень игры. Все наши последние выступления – это и есть «Манчестер Юнайтед».



Долгое время я был травмирован и теперь сфокусирован на возвращении в прежнюю форму. В этом году у нас две цели – победа в Лиге Европы и Кубке Англии, так что мы сосредоточены на этом», — приводит слова Погба BBC.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте.