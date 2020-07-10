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«Бавария» собрала все три приза в номинациях от союза игроков Германии по итогам сезона

«Бавария» собрала все три приза в номинациях от союза игроков Германии по итогам сезона
Футбол / Германия 0

Союз футболистов Германии объявил победителей в номинациях по итогам сезона в Бундеслиге, сообщает Sky Germany.

Лучшим игроком первенства был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, набравший 40,2% голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (13,9). Тройку замкнул одноклубник Левандовского – хавбек Йозуа Киммих (7,2).

Победителем в голосовании за лучшего тренера сезона стал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, за которого было отдано 58,2% голосов.

Открытием Бундеслиги стал ещё один представитель мюнхенского клуба – 19-летний полузащитник Альфонсо Дэвис.

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