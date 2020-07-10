«Бавария» собрала все три приза в номинациях от союза игроков Германии по итогам сезона
Союз футболистов Германии объявил победителей в номинациях по итогам сезона в Бундеслиге, сообщает Sky Germany.
Лучшим игроком первенства был признан нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, набравший 40,2% голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (13,9). Тройку замкнул одноклубник Левандовского – хавбек Йозуа Киммих (7,2).
Победителем в голосовании за лучшего тренера сезона стал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, за которого было отдано 58,2% голосов.
Открытием Бундеслиги стал ещё один представитель мюнхенского клуба – 19-летний полузащитник Альфонсо Дэвис.
Турнирная таблица чемпионата Германии по итогам сезона-2019/2020
Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона
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