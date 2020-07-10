«Нас не догонят». «Зенит» опубликовал видео с чемпионского парада
Пресс-служба «Зенита» выложила видео с чемпионского парада в Санкт-Петербурге.
«Нас не догонят: автобус чемпионов и перформанс на Стрелке», — подписала ролик пресс-служба.
Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Зенита».
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). Накануне, 8 июля, сине-бело-голубые на своём поле переиграли «Сочи» (2:1). В оставшихся турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом».
Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).
- 10 июля 2020
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