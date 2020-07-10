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Экс-игрок сборной Сингапура погиб в возрасте 36 лет

Экс-игрок сборной Сингапура погиб в возрасте 36 лет
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим погиб в возрасте 36 лет, сообщает The Sun со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Сингапура.

Рахим попал в аварию, находясь за рулём мотоцикла. Футболист разбился насмерть. У бывшего игрока сборной Сингапура остались супруга и трое детей.

Последним клубом Рахима был «Тампинс Роверс». Ранее футболист выступал в составе сингапурских клубов «Уорриорс», «Гомбак Юнайтед» и «Гейланд Юнайтед». В составе «Гейланд Юнайтед» Рахим становился обладателем Кубка страны (2009), а играя за «Уорриорс», завоевал титул чемпиона Сингапура (2014). За национальную команду Сингапура Рахим играл с 2011 по 2014 год. Спортсмен принял участие в 9 матчах сборной и забил 1 гол.

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