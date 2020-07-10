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Старт нового сезона в чемпионате Болгарии отложен на две недели

Старт нового сезона в чемпионате Болгарии отложен на две недели
Футбол / Прочие турниры 0

Старт сезона-2020/2021 в чемпионате Болгарии отложен на две недели из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Болгарского футбольного союза (БФС).

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, медицинская комиссия Болгарского футбольного союза предложила руководству БФС отложить начало сезона-2020/2021 на две недели. Руководство БФС приняло предложение, чтобы сохранить здоровье футболистов, сотрудников и чиновников в этой ситуации. Старт новой кампании состоится 7 августа 2020 года», — говорится в заявлении организации.

Ранее стало известно, что пять футболистов и два представителя пловдивского «Локомотива» заразились коронавирусом, празднуя победу в Кубке Болгарии.

Игроки и фанаты болгарского «Локомотива» заразились коронавирусом, празднуя успех в Кубке
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