Арбитр Федотов: судьи деградируют. Команды должны задать вопрос: «Где наши бабки?»

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу VAR в Российской Премьер-Лиге, комментируя судейство в матчах 27-го тура.

«Сейчас все предъявляют судьям, а надо Колошину (Леонид Колошин — заместитель руководителя департамента судейства РФС по вопросам судейства. — Прим. «Чемпионата»). Это он отвечает за VAR и из-за него арбитры ничего не понимают. А не понимают, потому что им ничего не объясняют. Могу сказать, что по работе VAR — это самый поганый тур в этом сезоне.

Судьи деградируют. На VAR люди тоже друг друга не понимают. Команды должны задать вопрос Колошину: «Где наши бабки, которые мы вложили в VAR?!» И спросить, почему он не работает, надо обязательно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.