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Вадим Евсеев: «Уфа» постарается дать жару в оставшихся матчах чемпионата России

Вадим Евсеев: «Уфа» постарается дать жару в оставшихся матчах чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«В Уфе сегодня на солнце «+36»! Солнце словно подглядывает в турнирную таблицу. Температура такая же, как и количество набранных нами очков. Постараемся дать жару и в оставшихся матчах. Сегодня утром команда прошла очередной тест на коронавирус. И затем в полдень вышли на поле.

Те, кто играл в Ростове, пошли на восстановление. Статические велосипеды, роллы. Но занимались активно. Другая группа провела короткую тренировку. Занимались меньше часа, главным было понять, кто в каком состоянии, особенно игроки с небольшими травмами. Думаем над составом и тактикой на «Локомотив». Ещё есть вопросы, но есть и время, чтобы решить их», — написал Евсеев на странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

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