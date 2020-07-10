«Гранада» обыграла «Реал Сосьедад» в гостевом матче Примеры

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Гранады» Антонио Пуэртас. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий Роберто Сольдадо упрочил преимущество гостей. На 47-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино сократил отставание в счёте. На 83-й минуте нападающий Микель Оярсабаль сравнял счёт. Через 5 минут защитник «Гранады» Домингуш Дуарте вновь вывел гостей вперёд.
«Гранада» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 34 матчах набравший 77 очков.
- 10 июля 2020
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