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«Гранада» обыграла «Реал Сосьедад» в гостевом матче Примеры

«Гранада» обыграла «Реал Сосьедад» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Гранаду». Встреча прошла на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Гранады» Антонио Пуэртас. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий Роберто Сольдадо упрочил преимущество гостей. На 47-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино сократил отставание в счёте. На 83-й минуте нападающий Микель Оярсабаль сравнял счёт. Через 5 минут защитник «Гранады» Домингуш Дуарте вновь вывел гостей вперёд.

«Гранада» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 34 матчах набравший 77 очков.

Испания - Примера. 35-й тур
10 июля 2020, пятница. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 3
Гранада
Гранада
0:1 Пуэртас – 21'   0:2 Сольдадо – 43'   1:2 Мерино – 47'   2:2 Оярсабаль – 83'   2:3 Дуарте – 88'
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