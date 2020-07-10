Нани: в детстве нам было нечего есть. По дому бегали крысы и ящерицы

Португальский полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о детстве.



«Моя история началась с того, что мы голодали. Когда был ребёнком, понял, что Бог избрал для меня путь футболиста, чтобы помочь семье. Я жил с матерью и восемью братьями и сёстрами в доме с одной спальней. В полу были дыры, по дому бегали крысы и ящерицы. Нам было нечего есть. Мы боролись за жизнь. Но потом один из старших братьев придумал, как мы можем питаться бесплатно.



Есть одна вещь, к которой ты никогда не сможешь привыкнуть, — голод. Голод трудно объяснить. Некоторые говорят: „О, посмотри на этих бедных детей в Африке“. Да, ты можешь увидеть их голодными, но попробуй это испытать. Попытайся почувствовать, что это, когда рот сухой, живот постоянно урчит, а боль во всём теле настолько сильна, что задаёшься вопросом: мне что-то впивается в кожу или это просто состояние, с которым я должен смириться? Я часто испытывал подобное.



Единственный плюс голода заключается в том, что он заставляет искать решения. Однажды у моего брата Пауло Роберто возникла идея. Думаю, мне было около 10 лет. Он на пять лет старше и занимал место отца. Он учил меня всему. Тогда он сказал: „Почему бы нам не поехать в богатый район Лиссабона и не попросить еды?“ Может ли быть всё так просто? Но он был прав. Люди дали нам хлеб, суп и печенье. Некоторые приглашали к себе, другие давали деньги. Мы даже успели подружиться. Думаю, эти люди понравились нам, потому что мы решили не воровать. Мы попросили. Мы были честны», — приводит слова Нани The Players' Tribune.