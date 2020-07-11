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«Зенит» сделал предложение по игроку, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак»

«Зенит» сделал предложение по игроку, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» готов заплатить за полузащитника турецкого «Кайсериспора» Бернарда Менса € 5 миллионов, сообщает в «Твиттере» журналист Сафак Малатья.

По информации источника, российский клуб уже сделал предложение по 25-летнему хавбеку.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы другие российские клубы — московские «Локомотив» и «Спартак».

В текущем сезоне чемпионата Турции Менса провёл 24 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. «Кайсериспор» после 31 тура Суперлиги располагается в зоне вылета, на 16-й строчке турнирной таблицы.

«Зенит» после 26-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе чемпионский титул по итогам текущего сезона. Победа в чемпионате стала для сине-бело-голубых второй подряд.

«Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора» Менса
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