«Зенит» сделал предложение по игроку, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак»

Петербургский «Зенит» готов заплатить за полузащитника турецкого «Кайсериспора» Бернарда Менса € 5 миллионов, сообщает в «Твиттере» журналист Сафак Малатья.



По информации источника, российский клуб уже сделал предложение по 25-летнему хавбеку.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы другие российские клубы — московские «Локомотив» и «Спартак».

В текущем сезоне чемпионата Турции Менса провёл 24 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. «Кайсериспор» после 31 тура Суперлиги располагается в зоне вылета, на 16-й строчке турнирной таблицы.

«Зенит» после 26-го тура Российской Премьер-Лиги гарантировал себе чемпионский титул по итогам текущего сезона. Победа в чемпионате стала для сине-бело-голубых второй подряд.