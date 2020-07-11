Юран — о составе «Спартака» в нынешнем сезоне: нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес»

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран, ныне возглавляющий «Химки», высказался о составе красно-белых.
«Конечно, всегда от «Спартака» хочется большего — и побед, и качества игры. Но, на мой взгляд, здесь собранные в команде футболисты, при всём к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодёжь, — это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться.
Когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну а сейчас нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес». Поэтому 1:1 с «Локомотивом» — закономерный результат. У обеих команд были потери. «Спартак» остался без Жиго и Зобнина, «Локомотив» — без Крыховяка, Баринова и Гильерме. И оба коллектива сыграли так, как могли на сегодняшний день», — приводят слова Юрана «Известия».
- 11 июля 2020
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