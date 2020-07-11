Тимощук: лёгкого чемпионства не бывает. Многие проблемы не выносились, решались в команде

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал победу петербургского клуба в чемпионате России по итогам сезона 2019/2020.
«В какие-то моменты [в ходе сезона внутри команды] возрастала напряжённость. Чемпионская гонка — дело непростое. По ходу бывают и взлёты, и падения. Сложно припомнить, чтобы какая-то команда РПЛ прошла весь турнир на одном дыхании. Когда «Зенит» слегка притормаживал, тренерский штаб не паниковал. Мы пытались проанализировать ситуацию и найти правильный выход. Прошлогодний чемпионский сезон многое дал игрокам и тренерам, а в нынешнем мы сумели правильно использовать накопленный опыт.
Не бывает лёгкого чемпионства. Просто не все видят, сколько усилий, труда и нервов было затрачено. Со стороны казалось, что победы даются нам легко, но «Зенит» не миновали и травмы, и спады в игре. Многие проблемы не выносились на обсуждение широкой публики, а решались внутри команды. Как раз это и помогло стать чемпионами. Хотя даже отсутствие болельщиков сказывалось. «Зенит» ведь привык в каждом матче ощущать поддержку своих фанатов!» — приводит слова Тимощука «Спорт уик-энд».
- 11 июля 2020
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