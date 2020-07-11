Кулибали: уверен, мы с руководством «Наполи» найдём решение относительно моего будущего

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали сообщил, что он не думает об уходе из неаполитанской команды.
«Никогда не заявлял об уходе из клуба. Мы вместе с руководством «Наполи» должны найти решение относительно моего будущего. Я уверен, что мы его найдём. Пока я ношу эту футболку, я буду выкладываться на двести-триста процентов», — приводит слова Кулибали Football Italia.
Напомним, контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах сенегальского футболиста заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне 29-летний сенегалец провёл за «Наполи» 19 матчей в чемпионате Италии, однако результативными действиями отметиться не сумел. Серия А возобновилась 20 июня.
- 11 июля 2020
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