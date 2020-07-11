Сарри: сейчас не время думать о «Лионе». С «Аталантой» будет очень сложная игра

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 32-го тура Серии А с «Аталантой».
«Это будет очень сложная игра. Нам предстоит столкнуться с командой, которая регулярно набирает очки на выезде. Сейчас не время думать о Лиге чемпионов и «Лионе». «Аталанта» агрессивна, у неё есть сильные стороны с точки зрения физики, играть про неё будет крайне тяжело.
Самое верное определение матчам с «Аталантой» дано Гвардиолой, который сказал, что игра против них — как сходить к стоматологу: всё может закончиться хорошо, но боль чувствуется», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.
Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» сегодня, 11 июля, начало — в 22:45 мск.
«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Аталанта» (66) занимает третье место.
- 11 июля 2020
-
16:08
-
16:03
-
15:51
-
15:39
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:00
-
14:59
-
14:59
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:09
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:33
-
13:19
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:26
-
11:10
-
11:03
-
10:49
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:22