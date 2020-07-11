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Сарри: сейчас не время думать о «Лионе». С «Аталантой» будет очень сложная игра

Сарри: сейчас не время думать о «Лионе». С «Аталантой» будет очень сложная игра
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 32-го тура Серии А с «Аталантой».

«Это будет очень сложная игра. Нам предстоит столкнуться с командой, которая регулярно набирает очки на выезде. Сейчас не время думать о Лиге чемпионов и «Лионе». «Аталанта» агрессивна, у неё есть сильные стороны с точки зрения физики, играть про неё будет крайне тяжело.

Самое верное определение матчам с «Аталантой» дано Гвардиолой, который сказал, что игра против них — как сходить к стоматологу: всё может закончиться хорошо, но боль чувствуется», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» сегодня, 11 июля, начало — в 22:45 мск.

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Аталанта» (66) занимает третье место.

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