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«Цюрих» объявил об уходе на карантин. В клубе обнаружены заболевшие коронавирусом

«Цюрих» объявил об уходе на карантин. В клубе обнаружены заболевшие коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

«Цюрих» ушёл на карантин в связи с выявлением заболевших коронавирусом членов клуба.

«В пятницу все игроки и сотрудники первой команды были проверены на коронавирус. Позднее были получены положительные результаты. Весь персонал и игроки находятся на изоляции. Мы следуем всем инструкциям лиги и департамента здравоохранения.

Футбольный клуб «Цюрих» поддерживает постоянную связь со Швейцарской футбольной лигой. В скором времени будут приняты решения о дальнейших действиях», — говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

Имена заболевших и число инфицированных игроков в официальном обращении клуба не сообщаются.

После 29 туров чемпионата Швейцарии «Цюрих» занимает пятое место. Ближайшие матчи клуба с «Сьоном» и «Базелем» были перенесены.

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