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«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 11 июля, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилд. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Ричард Уэст и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

Встреча команд в первом круге прошла 31 августа 2019 года и завершилась победой ничье со счётом 2:2.

Лондонский «Челси», набрав в 34 турах 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 34 матчах набравший 92 матча.

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