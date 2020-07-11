«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 11 июля, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилд. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В бригаду войдут ассистенты Ричард Уэст и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
Встреча команд в первом круге прошла 31 августа 2019 года и завершилась победой ничье со счётом 2:2.
Лондонский «Челси», набрав в 34 турах 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 34 матчах набравший 92 матча.
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